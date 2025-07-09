Стали известны место и дата похорон Романа Старовойта
78.ru: Романа Старовойта похоронят в Петербурге на Смоленском кладбище 11 июля
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Похороны бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта состоятся 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.
Предварительно, старт мероприятия запланирован на 08:30.
Старовой родился в Курске, но его детство прошло в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Будущий министр окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (БГТУ), а карьеру начал в Комитете по инвестициям Петербурга.
Напомним, прощание со Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве. Также СМИ уже сообщали, что экс-чиновника планируют похоронить в Северной столице.
Как сообщал Life.ru, 7 июля Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Спустя несколько часов появилась информация, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший заместитель и преемник на посту главы Курской области Алексей Смирнов, который находится сейчас под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта нашли рядом с парковкой, куда он приехал на новенькой «Тесле». Опознавать тело экс-министра приехала его молодая возлюбленная.