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9 июля, 07:40

Стали известны место и дата похорон Романа Старовойта

78.ru: Романа Старовойта похоронят в Петербурге на Смоленском кладбище 11 июля

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Похороны бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта состоятся 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Предварительно, старт мероприятия запланирован на 08:30.

Старовой родился в Курске, но его детство прошло в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Будущий министр окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (БГТУ), а карьеру начал в Комитете по инвестициям Петербурга.

Напомним, прощание со Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве. Также СМИ уже сообщали, что экс-чиновника планируют похоронить в Северной столице.

В роскошных апартаментах Старовойта идёт ремонт после его самоубийства
В роскошных апартаментах Старовойта идёт ремонт после его самоубийства

Как сообщал Life.ru, 7 июля Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Спустя несколько часов появилась информация, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший заместитель и преемник на посту главы Курской области Алексей Смирнов, который находится сейчас под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта нашли рядом с парковкой, куда он приехал на новенькой «Тесле». Опознавать тело экс-министра приехала его молодая возлюбленная.

Никита Никонов
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