Стали известны место и дата похорон Романа Старовойта

Похороны бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта состоятся 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Старовой родился в Курске, но его детство прошло в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Будущий министр окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (БГТУ), а карьеру начал в Комитете по инвестициям Петербурга.