«Первая леди Курска»: Что известно о молодой возлюбленной погибшего Старовойта

Девушка Романа Старовойта покинула Курск и перебралась в Москву год назад, одновременно с его назначением на должность министра транспорта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 25-летняя Полина, выпускница медицинского университета в Курске, переехала в Москву вместе с матерью, продав квартиру в микрорайоне Волокно. Знакомые девушки утверждают, что она поступила в ординатуру Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена благодаря связям, хотя её отношения с 53-летним министром не были широко известны. Единственное, чем она владеет, это автомобиль KIA К5. При этом её часто видели с матерью в фешенебельных магазинах Москвы.