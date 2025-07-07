Рядом с телом Старовойта найден наградной пистолет от МВД

На месте, где погиб экс-министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, обнаружен наградной пистолет, сообщает SHOT.

Канал напоминает, что в 2023 году Виктор Косарев, занимавший должность главы регионального УМВД, передал Старовойту наградное оружие. На опубликованных снимках бывший губернатор демонстрировал коробку с пистолетом и аксессуарами к нему.