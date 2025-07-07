Рядом с телом Старовойта найден наградной пистолет от МВД
SHOT: На месте гибели Романа Старовойта нашли наградной пистолет
Роман Старовойт с наградным пистолетом. Обложка © Пресс-служба администрации Курской области
На месте, где погиб экс-министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, обнаружен наградной пистолет, сообщает SHOT.
Канал напоминает, что в 2023 году Виктор Косарев, занимавший должность главы регионального УМВД, передал Старовойту наградное оружие. На опубликованных снимках бывший губернатор демонстрировал коробку с пистолетом и аксессуарами к нему.
Напомним, что ранее сегодня руководитель Министерства транспорта Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов его тело было обнаружено на территории Московской области. Следственный комитет рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.