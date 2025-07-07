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7 июля, 13:54
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Life.ru публикует видео с места самоубийства Романа Старовойта

В распоряжении Life.ru оказалось видео с места самоубийства бывшего главы Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта. Его «Тесла», где он и свёл счёты с жизнью, стоит на парковке около парка. На месте работают правоохранительные органы.

Видео с места самоубийства Романа Старовойта. Видео © Life.ru

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Напомним, сегодня Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов. Сам Смирнов находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств.

Обложка © Life.ru

Александра Вишнякова
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