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Регион
7 июля, 13:35

Роман Старовойт покончил с собой в своей «Тесле» в парке им. Малевича

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Бывший глава Курской области и экс-министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в автомобиле «Тесла» в парке им. Малевича недалеко от своего дома в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, экс-чиновник поехал в парк после своей отставки.

Тело Старовойта было найдено в его машине
Тело Старовойта было найдено в его машине

Напомним, сегодня Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов. Сам Смирнов находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств.

Александра Вишнякова
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