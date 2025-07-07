Роман Старовойт покончил с собой в своей «Тесле» в парке им. Малевича
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Бывший глава Курской области и экс-министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой в автомобиле «Тесла» в парке им. Малевича недалеко от своего дома в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, экс-чиновник поехал в парк после своей отставки.
Напомним, сегодня Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов. Сам Смирнов находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств.