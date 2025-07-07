Журналист Юнашев: Старовойта предупредили, что силовики им заинтересовались
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Романа Старовойта, который сегодня покончил с собой в подмосковном Одинцово, заранее предупредили, что к нему возник интерес у силовиков. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник уточнил, что «папок на него и за Курск, и за работу в Минтрансе» набралось столько, что не поместится и в двух рабочих кабинетах.
После перехода на федеральный уровень положение Старовойта, сведения Юнашева, не стало устойчивее: президент не скрывал недовольства его работой и не раз критиковал открыто. В узком кругу давно ходили разговоры, что интерес со стороны следствия — лишь вопрос времени. Никто не говорил вслух, но все понимали, чем это может закончиться, особенно после того как под уголовное дело попал его бывший зам и преемник в Курской области Алексей Смирнов — за махинации при строительстве оборонительных рубежей на границе с Украиной.
«Смирнов только вступил в должность в мае 2024 года, а вот деньги на фортификационные укрепления границы выделялись с 2022-го», — отметил журналист у себя в телеграм-канале «Юнашев Live».
Роману Старовойту было 53 года. В 2012-2018 годах он возглавлял Федеральное дорожное агентство. В 2019-2024 был губернатором Курской области. С 14 мая по 7 июля 2025 года занимал пост министра транспорта. Сегодня утром президент России Владимир Путин освободил Старовойта от должности, а около 15:30 мск стало известно, что Старовойт покончил с собой.