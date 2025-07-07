Журналист Юнашев: Старовойта предупредили, что силовики им заинтересовались

Романа Старовойта, который сегодня покончил с собой в подмосковном Одинцово, заранее предупредили, что к нему возник интерес у силовиков. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что «папок на него и за Курск, и за работу в Минтрансе» набралось столько, что не поместится и в двух рабочих кабинетах.

После перехода на федеральный уровень положение Старовойта, сведения Юнашева, не стало устойчивее: президент не скрывал недовольства его работой и не раз критиковал открыто. В узком кругу давно ходили разговоры, что интерес со стороны следствия — лишь вопрос времени. Никто не говорил вслух, но все понимали, чем это может закончиться, особенно после того как под уголовное дело попал его бывший зам и преемник в Курской области Алексей Смирнов — за махинации при строительстве оборонительных рубежей на границе с Украиной.