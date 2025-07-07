Помощница, которой пришлось опознать тело Старовойта, была его возлюбленной

Помощница, которой довелось опознать тело бывшего министра транспорта и экс-губернатора Романа Старовойта, была его возлюбленной. Об этом пишет SHOT.

25-летняя Полина, выпускница Курского медицинского университета, в последние годы стала тенью Старовойта, сопровождая его во всех рабочих поездках. Местные курские сообщества ещё во времена его губернаторства шептались, что между ними роман, а Полина вот-вот станет первой леди региона.