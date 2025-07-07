Помощница, которой пришлось опознать тело Старовойта, была его возлюбленной
SHOT: Помощница Старовойта, опознавшая его тело, также была его девушкой
Роман Старовойт и Полина Корнеева. Обложка © VK / КГМУ Курск
Помощница, которой довелось опознать тело бывшего министра транспорта и экс-губернатора Романа Старовойта, была его возлюбленной. Об этом пишет SHOT.
25-летняя Полина, выпускница Курского медицинского университета, в последние годы стала тенью Старовойта, сопровождая его во всех рабочих поездках. Местные курские сообщества ещё во времена его губернаторства шептались, что между ними роман, а Полина вот-вот станет первой леди региона.
Старовойт расстался с супругой в 2021 году. От того брака у него остались две дочери: младшей сейчас 15, а старшей — 18.
Напомним, что ранее сегодня руководитель Министерства транспорта Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов его тело было обнаружено на территории Московской области. На месте гибели чиновника нашли наградной пистолет. Следственный комитет рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.