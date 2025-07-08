Романа Старовойта планируют похоронить в Петербурге
Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
Бывшего главу Минтранса и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта планируют похоронить в Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.
Точное место прощания и захоронения пока не определено.
Напомним, 7 июля Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Несколькими часами позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, находящийся сейчас под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на новенькой «Тесле». Опознавать тело экс-министра приехала его молодая возлюбленная. В Кремле назвали инцидент шокирующим.