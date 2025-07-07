Тело Старовойта унесли на носилках с места гибели
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Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, предварительно, покончившего с собой, унесли на носилках после окончания следственных мероприятий. В распоряжении Life.ru оказалось видео с места событий.
Тело Романа Старовойта несут на носилках с места гибели. Видео © Life.ru
Напомним, ранее сегодня глава Министерства транспорта Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов тело чиновника нашли в Московской области рядом с его автомобилем. На месте гибели экс-губернатора Курской области обнаружили наградной пистолет. Следственный комитет рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт мог стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.