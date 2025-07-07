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Регион
7 июля, 15:07

Тело Старовойта унесли на носилках с места гибели

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, предварительно, покончившего с собой, унесли на носилках после окончания следственных мероприятий. В распоряжении Life.ru оказалось видео с места событий.

Тело Романа Старовойта несут на носилках с места гибели. Видео © Life.ru

Помощница Старовойта опознала его тело, она не смогла сдержать слёз на месте самоубийства начальника
Помощница Старовойта опознала его тело, она не смогла сдержать слёз на месте самоубийства начальника

Напомним, ранее сегодня глава Министерства транспорта Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов тело чиновника нашли в Московской области рядом с его автомобилем. На месте гибели экс-губернатора Курской области обнаружили наградной пистолет. Следственный комитет рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт мог стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.

Никита Никонов
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