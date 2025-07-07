Помощница Старовойта опознала его тело, она не смогла сдержать слёз на месте самоубийства начальника
Тело Старовойта опознала ассистентка, она не смогла сдержать слёз
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Только что личная помощница экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта подтвердила его личность на месте трагедии. Life.ru публикует видео с места.
Ассистентка Старовойта опознала его тело. Видео © Life.ru
Ассистентка Старовойта не смогла сдержать слёз, увидев его тело. Видео © Life.ru
В состоянии глубокого шока Полина, ассистентка экс-губернатора, со слезами опознала тело своего руководителя там, где, предположительно, он свел счеты с жизнью. После процедуры опознания девушку проводили к автомобилю «Аурус», где она находится сейчас.
Напомним, что ранее сегодня руководитель Министерства транспорта Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов его тело было обнаружено на территории Московской области. На месте гибели чиновника нашли наградной пистолет. Следственный комитет рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.