Помощница Старовойта опознала его тело, она не смогла сдержать слёз на месте самоубийства начальника

Только что личная помощница экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта подтвердила его личность на месте трагедии. Life.ru публикует видео с места.

В состоянии глубокого шока Полина, ассистентка экс-губернатора, со слезами опознала тело своего руководителя там, где, предположительно, он свел счеты с жизнью. После процедуры опознания девушку проводили к автомобилю «Аурус», где она находится сейчас.