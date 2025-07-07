Старовойт купил дорогущую Tesla незадолго до самоубийства

За полтора месяца до своей смерти бывший министр транспорта Роман Старовойт приобрёл электромобиль Tesla Model X, цена которой варьируется от 15 до 17,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют регистрационные сведения, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».

Из документов стало известно, что последняя смена владельца автомобиля произошла 20 мая 2025 года. До этого момента, начиная с июля 2018 года и до конца мая 2025 года, у транспортного средства был иной собственник.