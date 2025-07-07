Старовойт купил дорогущую Tesla незадолго до самоубийства
РИАН: Старовойт купил Tesla всего за полтора месяца до смерти
За полтора месяца до своей смерти бывший министр транспорта Роман Старовойт приобрёл электромобиль Tesla Model X, цена которой варьируется от 15 до 17,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют регистрационные сведения, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».
Кадры с места самоубийства Старовойта. Видео © Life.ru
Из документов стало известно, что последняя смена владельца автомобиля произошла 20 мая 2025 года. До этого момента, начиная с июля 2018 года и до конца мая 2025 года, у транспортного средства был иной собственник.
Напомним, сегодня утром Старовойт был освобождён от должности министра транспорта, на которую был назначен в прошлом году. Позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии за его работу на посту главы Курской области, так как на него дал показания его бывший заместитель и преемник Алексей Смирнов. Сам он находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств.
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