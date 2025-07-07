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7 июля, 15:26

Роскошный особняк, где жила семья Старовойта, выставили на продажу в мае за баснословную сумму

SHOT: Особняк, где жила семья Старовойта, выставили на продажу за 260 млн рублей

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Дом, где жил бывший министр транспорта Роман Старовойт, был выставлен на продажу в мае. Об этом сообщает SHOT.

  • Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
    Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
  • Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
    Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
  • Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
    Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
  • Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
    Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
  • Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
    Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
  • Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
    Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
  • Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT
    Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT

Особняк, где жил Роман Старовойт. Фото © SHOT

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Роскошный особняк на участке площадью 18 соток в классическом стиле находится в охраняемом посёлке на берегу живописной бухты в районе Мякинино. За дом просили 260 миллионов рублей.

Здание состоит из трёх этажей и цокольного этажа с бассейном и сауной. В особняке три входа, в центре расположена просторная гостиная с камином и эффектными колоннами, которая ведёт в кухню-столовую.

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Напомним, сегодня утром Старовойт был освобождён от должности министра транспорта, на которую был назначен в прошлом году. Позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии за его работу на посту главы Курской области, так как на него дал показания его бывший заместитель и преемник Алексей Смирнов. Сам он находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств.

Никита Никонов
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