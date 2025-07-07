Роскошный особняк, где жила семья Старовойта, выставили на продажу в мае за баснословную сумму

Дом, где жил бывший министр транспорта Роман Старовойт, был выставлен на продажу в мае. Об этом сообщает SHOT.















Роскошный особняк на участке площадью 18 соток в классическом стиле находится в охраняемом посёлке на берегу живописной бухты в районе Мякинино. За дом просили 260 миллионов рублей.