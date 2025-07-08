Песков – о самоубийстве Романа Старовойта: Это не может не шокировать

Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили о самоубийстве экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не хотел бы комментировать ничего на эту тему. Разумеется, президенту было незамедлительно доложено об этом. И, конечно, информация такого рода — такая трагическая и печальная», — отметил представитель Кремля.