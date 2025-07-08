Песков – о самоубийстве Романа Старовойта: Это не может не шокировать
Песков: Путину незамедлительно было доложено о самоубийстве Романа Старовойта
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Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили о самоубийстве экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Не хотел бы комментировать ничего на эту тему. Разумеется, президенту было незамедлительно доложено об этом. И, конечно, информация такого рода — такая трагическая и печальная», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что такое происшествие не может не шокировать.
Напомним, 7 июля Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Несколькими часами позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, находящийся сейчас под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на новенькой «Тесле». Опознавать тело экс-министра приехала его молодая возлюбленная.