Самоубийство Старовойта
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Регион
8 июля, 09:01

Стоимость имущества семьи Старовойта составляет около 1 млрд рублей

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Стоимость имущества, которым пользовалась семья покончившего с собой экс-главы Минтранса Романа Старовойта, составляет около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает Mash.

Так, речь идёт о квартирах на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске, на Адмиралтейской набережной и Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, квартире в 345 квадратов на улице Климашкина и жильё в 140 квадратов в элитном ЖК в Шмитовском проезде в Москве. Также семья пользовалась трёхэтажным домом в районе Мякинино за 260 млн рублей.

Ещё в собственности Старовойта была та самая Tesla Model X P100D, на которой он приехал к месту самоубийства.

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Напомним, 7 июля Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов. Сам Смирнов находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на новенькой «Тесле». Опознавать тело экс-министра приехала его молодая возлюбленная.

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