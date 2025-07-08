Стоимость имущества семьи Старовойта составляет около 1 млрд рублей

Стоимость имущества, которым пользовалась семья покончившего с собой экс-главы Минтранса Романа Старовойта, составляет около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает Mash.

Так, речь идёт о квартирах на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске, на Адмиралтейской набережной и Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге, квартире в 345 квадратов на улице Климашкина и жильё в 140 квадратов в элитном ЖК в Шмитовском проезде в Москве. Также семья пользовалась трёхэтажным домом в районе Мякинино за 260 млн рублей.