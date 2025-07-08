Девушка Старовойта впервые дала комментарий после его смерти

Девушка трагически погибшего экс-министра транспорта России и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта впервые прокомментировала случившееся после опознания тела. 25-летняя Полина, прибывшая на место трагедии, дала показания следственным органам. Об этом сообщает kp.ru.

Имя ассистентки экс-министра получило широкую огласку в сети. Известно, что Полина закончила Курский государственный медицинский университет в июле 2024 года, диплом ей вручал лично Роман Старовойт. В местных пабликах девушку называли будущей «первой леди Курска».

Полина провела длительное время на месте происшествия, оказывая содействие следствию и находясь в состоянии эмоционального потрясения. После дачи показаний она покинула место трагедии на служебном автомобиле Aurus. Журналистам издания удалось связаться с Полиной по телефону, однако она заявила, что ей не нужна помощь, после чего завершила разговор.

«Спасибо. Мне не нужна помощь», — сказала девушка.