Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта
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Министерство транспорта России выразило соболезнования семье и друзьям Романа Старовойта, бывшего министра транспорта, в связи с его кончиной. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что профессионализм и компетентность Старовойта пользовались заслуженным уважением среди коллег и специалистов отрасли. Его авторитет и отзывчивость навсегда останутся в памяти сотрудников. Информация о церемонии прощания будет сообщена дополнительно.
Роман Старовойт, уроженец Курска (родился 20 января 1972 года), имеет два высших образования: инженер-механик (БГТУ им. Устинова, 1995) и специалист по государственному и муниципальному управлению (СЗАГС, 2008). Его карьера включает работу в коммерческих структурах (1995-2005), правительстве Санкт-Петербурга и России (2005-2012), руководство Федеральным дорожным агентством (2012-2018), пост губернатора Курской области (2018-2024) и должность министра транспорта России (с 14 мая 2024 года по 7 июля 2025-го). Старовойт отмечен государственными наградами, включая ордена Александра Невского, Почета и Дружбы, а также почетную грамоту и благодарность президента РФ.
Напомним, что ранее сегодня руководитель Минтранса Роман Старовойт был освобождён от занимаемой должности. Спустя несколько часов его тело было обнаружено на территории Московской области. На месте гибели чиновника нашли наградной пистолет. СК рассматривает версию самоубийства как основную причину произошедшего. Известно, что Старовойт должен был стать главным фигурантом в расследовании дела о масштабных хищениях, связанных с Курской областью.