Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта

Роман Старовойт, уроженец Курска (родился 20 января 1972 года), имеет два высших образования: инженер-механик (БГТУ им. Устинова, 1995) и специалист по государственному и муниципальному управлению (СЗАГС, 2008). Его карьера включает работу в коммерческих структурах (1995-2005), правительстве Санкт-Петербурга и России (2005-2012), руководство Федеральным дорожным агентством (2012-2018), пост губернатора Курской области (2018-2024) и должность министра транспорта России (с 14 мая 2024 года по 7 июля 2025-го). Старовойт отмечен государственными наградами, включая ордена Александра Невского, Почета и Дружбы, а также почетную грамоту и благодарность президента РФ.