Life.ru снял обстановку в Минтрансе после смерти Романа Старовойта
Обложка © Софья Сандурская/ТАСС
Особая атмосфера сегодня царит в здании Минтранса. Там прощаются с Романом Старовойтом, который занимал должность главы ведомства и свёл счёты с жизнью. Кадры публикует журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Коллеги поставили фотографию чиновника, цветы и зажгли прощальную свечу. Минтранс также выразил соболезнования его родным и близким.
Фото © Telegram / Юнашев LIVE
Напомним, 7 июля стало известно об отставке Старовойта с поста министра транспорта. После этого появились сообщения о его смерти, предположительно, в результате самоубийства. По предварительным данным, причиной такого решения могли стать серьёзные проблемы с законом, вплоть до уголовного преследования и длительного тюремного заключения. Показания против Старовойта дал его бывший заместитель и экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, который сейчас находится под стражей по обвинению в хищении бюджетных средств.
Тело Старовойта было обнаружено рядом с парковочной зоной, куда он прибыл на электромобиле Tesla последней модели. На процедуру опознания тела прибыла его молодая спутница. Позже она впервые дала комментарий после его смерти. Известно, что она переехала из родного Курска в Москву год назад.