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9 июля, 05:54

В роскошных апартаментах Старовойта идёт ремонт после его самоубийства

В квартире Старовойта в Петербурге с видом на Неву сейчас идёт ремонт

Обложка © Telegram / roman_starovoyt

Обложка © Telegram / roman_starovoyt

В квартире покончившего с собой экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта с видом на Неву в Санкт-Петербурге идёт ремонт. Она находится в жилом комплексе бизнес-класса на Малоохтинском проспекте, выяснил корреспондент РИА «Новости».

Консьержка элитного дома подтвердила, что бывший министр транспорта «иногда появлялся» в квартире на 8-м этаже. О ремонте там свидетельствуют остатки строительной пыли возле двери.

«Сейчас в квартире идёт ремонт... Недавно начали, месяц-два назад», — пояснила она.

По данным Life.ru, в привилегированном жилом комплексе «Большой дом на Неве» на Малоохтинской набережной у экс-министра просторные апартаменты на 165 квадратов. Этот дом славится панорамными окнами с потрясающим видом и одной из лучших в городе управляющих компаний. Цена — около 80 млн рублей.

Названы дата и место прощания с Романом Старовойтом
Названы дата и место прощания с Романом Старовойтом

7 июля Старовойт был снят с поста министра транспорта. Несколькими часами позже пришло известие, что он покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, находящийся сейчас под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на новенькой «Тесле». Опознавать его экс-министра приехала молодая возлюбленная. Позже девушка дала первый комментарий.

Андрей Бражников
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