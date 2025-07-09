В роскошных апартаментах Старовойта идёт ремонт после его самоубийства

В квартире покончившего с собой экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта с видом на Неву в Санкт-Петербурге идёт ремонт. Она находится в жилом комплексе бизнес-класса на Малоохтинском проспекте, выяснил корреспондент РИА «Новости».

Консьержка элитного дома подтвердила, что бывший министр транспорта «иногда появлялся» в квартире на 8-м этаже. О ремонте там свидетельствуют остатки строительной пыли возле двери.

«Сейчас в квартире идёт ремонт... Недавно начали, месяц-два назад», — пояснила она.