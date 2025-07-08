Названы дата и место прощания с Романом Старовойтом
Прощание с Романом Старовойтом пройдет 10 июля в ЦКБ
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, который покончил с собой 7 июля, состоится 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Прощание начнётся в 09:00 и продлится до 11:00.
При этом сегодня в СМИ появились сообщения, что экс-губернатора Курской области планируют похоронить в Петербурге.
Напомним, 7 июля Роман Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Несколькими часами позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, находящийся сейчас под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на новенькой «Тесле». Опознавать тело экс-министра приехала его молодая возлюбленная. Позже она дала первый комментарий после его смерти.