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8 июля, 14:01

Названы дата и место прощания с Романом Старовойтом

Прощание с Романом Старовойтом пройдет 10 июля в ЦКБ

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом, который покончил с собой 7 июля, состоится 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Прощание начнётся в 09:00 и продлится до 11:00.

При этом сегодня в СМИ появились сообщения, что экс-губернатора Курской области планируют похоронить в Петербурге.

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Напомним, 7 июля Роман Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Несколькими часами позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, находящийся сейчас под арестом по делу о растрате бюджетных средств. Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на новенькой «Тесле». Опознавать тело экс-министра приехала его молодая возлюбленная. Позже она дала первый комментарий после его смерти.

Александра Вишнякова
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