Новый министр транспорта Никитин рассказал Life.ru, каким запомнит Старовойта
Новый министр транспорта Никитин назвал Старовойта достойным человеком
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко, © Telegram / roman_starovoyt
Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин прибыл на церемонию прощания со своим предшественником Романом Старовойтом, который покончил с собой. Чиновник пробыл недолго, выразил соболезнования и назвал Старовойта достойным человеком.
Никитин о Старовойте. Видео © Life.ru
«Я его запомнил достойным человеком», — сказал корреспонденту Life.ru Никитин, покидая больницу в Москве, где проходит прощание с экс-главой Минтранса.
Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой. Прощание с чиновником проходит сегодня в Москве, а 11 июля его похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.