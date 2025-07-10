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10 июля, 07:36

Новый министр транспорта Никитин рассказал Life.ru, каким запомнит Старовойта

Новый министр транспорта Никитин назвал Старовойта достойным человеком

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко, © Telegram / roman_starovoyt

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко, © Telegram / roman_starovoyt

Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин прибыл на церемонию прощания со своим предшественником Романом Старовойтом, который покончил с собой. Чиновник пробыл недолго, выразил соболезнования и назвал Старовойта достойным человеком.

Никитин о Старовойте. Видео © Life.ru

«Я его запомнил достойным человеком», — сказал корреспонденту Life.ru Никитин, покидая больницу в Москве, где проходит прощание с экс-главой Минтранса.

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Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой. Прощание с чиновником проходит сегодня в Москве, а 11 июля его похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Татьяна Миссуми
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