Раскрыты подробности по делу арестованного белгородского вице-губернатора

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин обвиняется в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, он, действуя в составе преступной группы, похитил сумму, превышающую 32 миллиона рублей. Утверждается, что хищение произошло в ходе работ по строительству фортификационных объектов.

«Органами следствия Зайнуллин обвиняется в мошенничестве как хищении особо крупного размера бюджетных денежных средств путём обмана в группе <…> с использованием своего служебного положения заместителя губернатора Белгородской области — министра имущественных и земельных отношений Белгородской области на общую сумму не менее 32 млн рублей», — сказала судья Белгородского областного суда во время заседания.

Из всей похищенной суммы лично Зайнуллин присвоил порядка 4 миллионов рублей бюджетных средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для защиты российско-украинской границы.