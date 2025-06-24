Центр с впечатляющим видом: Стало известно, где жил арестованный белгородский вице-губернатор

Арестованный по подозрению в мошенничестве вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин проживал в самом центре Белгорода, в доме, откуда открывался впечатляющий панорамный вид на город. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации от источника в правоохранительных органах, чиновник был официально зарегистрирован в квартире на 15-м этаже в одном из домов в сердце города. Жилище с панорамными окнами и прекрасной панорамой всего Белгорода расположено всего в нескольких минутах от здания регионального правительства.

Примерно в ста метрах от многоэтажки ведётся строительство масштабного комплекса «Белый квартал», который предусматривает создание концертного зала, специальной площади для мероприятий, выставочных пространств, а также многофункциональных зданий с кафе, ресторанами, гостиницами и офисами.

«Он очень хороший. Он порядочный. И детки хорошие у них, и жена хорошая, и он хороший... Сейчас нет никого, не знаю, может уехали», — отметила консьерж, добавив, что Зайнуллин жил в доме на протяжении порядка трёх лет.

Соседи по дому, где проживал вице-губернатор, описали его семью как дружелюбную, но другие вопросы оставили без ответа.

Примечательно, что ранее чиновник указывал своим местом жительства адрес, по которому в настоящее время работает гостиница. В этом отеле доступны номера различных категорий, включая люксовые апартаменты стоимостью 9400 рублей в сутки и президентские люксы за 12 400. Представители отеля также предпочли не комментировать ситуацию.