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20 июня, 09:33

Задержан замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Обложка © mintrans.khabkrai.ru

Обложка © mintrans.khabkrai.ru

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Березовский оказался под следствием. Согласно информации SHOT, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 160, часть 4 УК РФ, касающейся присвоения или растраты.

По данным следствия, Березовский подозревается в незаконном присвоении части средств, предназначенных для проведения работ по подъему затонувших судов. В случае признания вины, ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

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Ранее стало известно о задержании бывшего руководителя организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и генерального директора центра «Ветеран — Русь» Валерия Белялова. Причиной задержания послужили подозрения в мошеннических действиях. По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2017 году Чепурному и Белялову удалось незаконно оформить в собственность 48 объектов недвижимости, в том числе санаторий «Русь», расположенный в Московской области. Ущерб от этих действий оценивается более чем в один миллиард рублей.

Николь Вербер
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