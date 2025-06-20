Задержан замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

По данным следствия, Березовский подозревается в незаконном присвоении части средств, предназначенных для проведения работ по подъему затонувших судов. В случае признания вины, ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее стало известно о задержании бывшего руководителя организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и генерального директора центра «Ветеран — Русь» Валерия Белялова. Причиной задержания послужили подозрения в мошеннических действиях. По информации Министерства внутренних дел РФ, в 2017 году Чепурному и Белялову удалось незаконно оформить в собственность 48 объектов недвижимости, в том числе санаторий «Русь», расположенный в Московской области. Ущерб от этих действий оценивается более чем в один миллиард рублей.