У экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова нашли долги на 175 миллионов
Тимур Иванов. Обложка © wikipedia
У бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова выявили долговые обязательства по банковскому кредиту в размере 175 миллионов рублей. Адвокат экс-генерала Денис Балуев сообщил о подаче заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд из-за невозможности погасить указанную сумму, передаёт ТАСС.
После развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира площадью 300 квадратных метров на Поварской улице, которая была оценена и использована в качестве залога для получения кредита. Эти средства были направлены на приобретение дома в подмосковных Раздорах с прилегающим участком.
«Долг по кредиту у Тимура Вадимовича составляет 175 миллионов рублей – это полная цена дома», – уточнил адвокат.
Иванов является обвиняемым в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».
15 марта стало известно о том, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью свыше 2,5 миллиарда рублей в рамках уголовного дела о коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны из-за наличия гостайны.