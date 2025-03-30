Потерпевшие по делу экс-замминистра обороны Иванова поддержали иски на 4,1 млрд

Потерпевшие по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчинённого Антона Филатова — обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Главное управление обустройства войск (ГУОВ) — выступили в суде в поддержку гражданских исков о взыскании с обвиняемых более чем 4,1 миллиарда рублей. Об этом проинформировали в правоохранительных органах.

«Официальные представители ГУОВ и АСВ, заявившие во время предварительного следствия гражданские иски с требованиями о взыскании с фигурантов <...> порядка 4,1 млрд рублей, поддержали свои требования в Московском городском суде, где начался процесс в отношении Иванова и Филатова. Подсудимые не согласны с предъявленными им претензиями и настаивают на своей невиновности», — цитирует сообщение ТАСС.