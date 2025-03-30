Потерпевшие по делу экс-замминистра обороны Иванова поддержали иски на 4,1 млрд
Потерпевшие по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчинённого Антона Филатова — обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Главное управление обустройства войск (ГУОВ) — выступили в суде в поддержку гражданских исков о взыскании с обвиняемых более чем 4,1 миллиарда рублей. Об этом проинформировали в правоохранительных органах.
«Официальные представители ГУОВ и АСВ, заявившие во время предварительного следствия гражданские иски с требованиями о взыскании с фигурантов <...> порядка 4,1 млрд рублей, поддержали свои требования в Московском городском суде, где начался процесс в отношении Иванова и Филатова. Подсудимые не согласны с предъявленными им претензиями и настаивают на своей невиновности», — цитирует сообщение ТАСС.
Гособвинение ходатайствовало о проведении закрытого судебного заседания, ссылаясь на наличие в деле сведений, составляющих государственную тайну. В ходе предварительных слушаний Филатов заявил, что паромные суда, фигурирующие в деле, приобретались с целью обхода антироссийских санкций. Однако прокурор прервал его выступление, повторно настаивая на закрытом характере процесса. Несмотря на возражения защиты, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, дальнейшее рассмотрение дела будет проходить без участия СМИ и публики.
Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля в прошлом году. На все его активы был наложен арест, включая банковские счета и недвижимость. В ноябре 2024-го обвинения в его адрес ужесточились, а в конце года ему продлили меру пресечения. Рассмотрение дела проводится в закрытом режиме. Ранее Life.ru сообщал, что сумма совокупного ущерба, вменяемого Иванову, превысила 4,1 миллиарда рублей.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV