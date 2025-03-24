Ущерб по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова превысил 4,1 млрд рублей
Сумма ущерба в уголовном деле против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, связанного с растратой и выводом денежных средств из банка, превысила 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Подсудимый не признал свою вину в растрате средств, связанных с покупкой паромов и выводом 3,9 миллиарда рублей из банка.
Напомним, сегодня, 24 марта, суд начал разбирательство по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова и второго обвиняемого, который также фигурирует в деле о получении взятки в крупном размере. Против бывшего зама возбудили ещё одного уголовное дело — о взятке. Как сообщал Life.ru, чиновника задержали 24 апреля прошлого года. Все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы. В ноябре обвинения против Иванова ужесточили, а в конце 2024 суд продлил его арест до 23 марта. Дело Иванова в Мосгорсуде рассматривается в закрытом режиме.
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