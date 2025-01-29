Дело Тимура Иванова передано в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме
Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России
Хамовнический суд Москвы направил уголовное дело против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Иванова Дениса Балуева.
Оба фигуранта дела обвиняются в крупной растрате, связанной с выводом более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».
Тимур Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его работой в строительной отрасли в интересах Министерства обороны России. В ноябре обвинения против ужесточили, а перед Новым годом суд продлил его арест до 23 марта.