Дело Тимура Иванова передано в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме

Хамовнический суд Москвы направил уголовное дело против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Иванова Дениса Балуева.