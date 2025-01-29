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Регион
29 января, 15:27

Дело Тимура Иванова передано в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме

Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России

Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России

Хамовнический суд Москвы направил уголовное дело против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Иванова Дениса Балуева.

Оба фигуранта дела обвиняются в крупной растрате, связанной с выводом более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

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Тимур Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его работой в строительной отрасли в интересах Министерства обороны России. В ноябре обвинения против ужесточили, а перед Новым годом суд продлил его арест до 23 марта.

Алексей Берковиц
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