Миллиардеры в погонах. Топ-5 генералов Минобороны, обвинённых в коррупции в 2024 году 2024 год запомнился масштабной антикоррупционной зачисткой в Минобороны РФ. Обвиняемыми в уголовных делах стали сразу несколько высокопоставленных генералов, в том числе и заместители министра. Лайф вспоминает самые громкие дела. 1 января, 21:15 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, экс-руководитель Главного управления связи, бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Сергей Бобылев, Фото © Wikipedia / Mil.ru, © Wikipedia / Mil.ru

Замминистра Тимур Иванов

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов обвиняется во взяточничестве. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Первым и самым громким делом стало задержание и арест Тимура Иванова — бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации (с 23 мая 2016 года по 26 апреля 2024 года).

23 апреля 2024 года Иванов был задержан Следственным комитетом России по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) и отправлен под арест — в соответствии со статьёй, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В конце ноября обвинение военному ужесточили: теперь ему ещё вменяются две особо крупные растраты и легализация средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей. 17 декабря Басманный суд Москвы продлил его арест до 23 марта 2025 года.

В Минобороны Иванов курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооружённых сил России. Отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России и военную ипотеку.

По данным следствия, ему в качестве взятки бесплатно построили несколько объектов недвижимости примерно на миллиард рублей. Судя по всему, объём имущества бывшего замминистра мог достигать просто космических масштабов. Напомним, в рамках дела арестованы 42 банковских счёта чиновника, элитная квартира на Остоженке и особняк в центре Москвы, загородный дом площадью 2,5 тыс. кв. м и баня на 420 квадратов в Тверской области, земельные участки площадью 14 гектаров.

При этом в ходе следствия обнаруживаются всё новые и новые дорогостоящие предметы роскоши, находящиеся в собственности ближайшего окружения Иванова. Например, буквально на днях правоохранители изъяли 12 ретроавтомобилей 1938–1977 годов выпуска, два мотоцикла и катер. В общей сложности было арестовано 37 транспортных средств, которые оказались оформлены на близких Иванова и подконтрольные ему организации.

Среди изъятых автомобилей обнаружились редкие Packard 1942 года выпуска, британский родстер Triumph 1800 1948-го, кроме них, Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969-го. Из современной роскоши — Rolls-Royce Ghost.

Генерал Юрий Кузнецов

Начальник Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Следующим фигурантом уголовного дела стал начальник Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает СК РФ. По версии следствия, в 2021–2023 годах тогда ещё начальник 8-го управления получал взятки от бизнесменов за некую помощь. Эта статья грозит Кузнецову наказанием до 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ, на задержание Кузнецова выезжали сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ России. Силовики нагрянули в особняк генерала, расположенный в Истринском районе Подмосковья. СМИ сообщали, что во время обысков у него нашли более 100 млн рублей наличными. Помимо него, в доме в тот момент находилась жена чиновника Юлия — бывшая сотрудница комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Академии РВСН им. Петра Великого и других структур Минобороны.

Юрий Кузнецов жил в элитном ЖК «Смоленская застава» в Ружейном переулке — в самом центре Москвы, на Арбате. Здесь находится квартира площадью 156,5 квадратных метра, в которой, помимо главы семейства, зарегистрированы его супруга и две дочери. Сейчас квартиры заметно меньшей квадратуры в этом ЖК продаются по цене около 140 млн рублей.

Помимо этого жилья, Life.ru также нашёл и дачу генерала в Истринском районе, где и произошло задержание, — она расположена в премиальном коттеджном посёлке «Миллениум парк». Добротный хозяйский двухэтажный кирпичный дом и гостевой домик поменьше — площадью 85 квадратов — построены на участке в три тысячи квадратных метров. Дача оформлялась на тёщу Кузнецова Людмилу Василенко. Сейчас стоимость недвижимости в этом месте достигает 250 млн рублей.

Экс-командующий армией Иван Попов

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

В мае 235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Генерала подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере).

В деле упоминаются аферы при строительстве военных объектов, ущерб от которых, предположительно, составляет более 100 млн рублей. По версии следствия, генерал-майор во время командования в 2023 году вместе с сообщниками якобы продал более 1700 тонн металлоконструкций, которые были выделены в рамках гуманитарной помощи и должны были пойти на оборонительные сооружения.

Попов — потомственный кадровый военный. После учёбы командовал взводом в 56-м десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского военного округа и принимал участие во второй чеченской кампании. Во время СВО — в марте 2023 года — он возглавил 58-ю армию, действующую в Запорожской области. По оценкам специалистов, оперативное объединение Сухопутных войск РФ было одним из самых боеспособных подразделений, входивших в состав Южного военного округа.

Иван Попов — единственный из всех задержанных чиновников Минобороны, у кого не оказалось особняков, яхт и дорогих машин. Кроме различных воинских частей, в последние годы генерала можно было встретить у обычной панельной девятиэтажки на улице Качинцев в Волгограде. Машины военный водил тоже обычные. Попова можно было увидеть за рулём бюджетного Chevrolet Cruze, а позже — двух паркетников Mitsubishi Outlander.

Обвиняемый во взяточничестве генерал Вадим Шамарин

Экс-руководитель Главного управления связи, бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Вадим Шамарин — бывший руководитель Главного управления связи, бывший заместитель начальника Генштаба Валерия Герасимова. Как и предыдущих фигурантов, генерала арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ): по версии следствия, за 36 млн рублей он мог оказывать покровительство при распределении господрядов пермскому телефонному заводу «Телта».

Шамарин стал четвёртым высокопоставленным офицером Минобороны, задержанным с начала весны. Дело рассматривали в 235-м гарнизонном военном суде — он же и вынес решение об аресте. Как и предшественникам, генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Из последней декларации генерал-лейтенанта, опубликованной ещё в 2018 году, следует, что у него были три квартиры — площадью 82, 42,8 и 37 квадратов. Одна из них расположена в центре Москвы, недалеко от здания Минобороны, на Фрунзенской набережной.

В свою очередь, Life.ru обнаружил, что самая большая квартира находится в подмосковном Подольске, но там Шамарин, похоже, давно не бывал. Сейчас семью генерала можно встретить в Хорошёвском районе столицы, на улице Полины Осипенко. Здесь родня служивого занимает сразу две смежные квартиры на 10-м этаже одной из высоток-новостроек: трёшку площадью 72 квадратных метра и однушку в 36 квадратов. Трёхкомнатная квартира такой же площади в этом доме стоит около 25 миллионов рублей, однушка обойдётся в 11–12 миллионов.

Кроме того, супруга генерала Елизавета также регистрировалась в двушке в 45 квадратов на улице Штурвальной — это в столичном Южном Тушине. Любит престижные автомобили, на неё зарегистрирован спорткар Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53. Сейчас рыночная стоимость такой машины 2021 года — около 12 миллионов рублей.

Завхоз Минобороны Дмитрий Булгаков

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

В июле задержали экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, ответственного за снабжение армии. Он отвечал за материально-техническое обеспечение армии: закупки военной техники, поставку боеприпасов, питание военнослужащих. Кроме того, он курировал работу по реконструкции Байкало-Амурской магистрали, по строительству железнодорожной линии в обход Украины.

Поводом для задержания бывшего тыловика Минобороны стала история с поставками сухпайков в армию: с 2014 по 2021 год компания выпускала сухпайки и получила госконтракты на сумму 562 млн рублей. Все они были от Минобороны, военторга, МВД и ФТС. По версии следствия, из-за экс-замминистра Булгакова пайки были закуплены по завышенным ценам, а военные, в том числе участники СВО, получили некачественные продукты.

При этом семья генерала процветает. Её члены долгое время были прописаны на Рублёвском шоссе в квартире площадью более 80 квадратных метров. Сейчас жилплощадь, похоже, занимает дочь военного с зятем и внучками. Кроме того, её видели на Ленинском проспекте в столичном районе Тропарёво. Здесь находится 55-метровая квартира стоимостью 23 млн рублей.

Семейная недвижимость, похоже, оформлялась на супругу Булгакова. Женщина регистрировалась в трёшке площадью 106 квадратов, расположенной в одной из высоток на улице Академика Анохина. Такие на рынке сейчас стоят в районе 40 млн рублей.

Кроме того, на неё в разное время оформлялись как минимум четыре участка земли в Подмосковье. Три — общей площадью более 23 соток в элитном посёлке в деревне Бузланово, что в Красногорском районе области. Только их кадастровая стоимость в сумме тянет на 16 млн рублей. Если посмотреть объявления о продаже схожей недвижимости по соседству, цены на особняки достигают 400 млн рублей.

Ещё один загородный дом находится в районе Боровского шоссе, недалеко от аэропорта Внуково. Здесь на участке в 12 соток построен двухэтажный коттедж площадью 350 квадратных метров. Возможно, в конце 2023 года семья от него решила избавиться: объявление о продаже особняка с совпадающими адресом и параметрами появлялось на одном из сайтов по продаже недвижимости. За лесные хоромы с шале с летней кухней и камином, беседкой, парковкой и одним соседом продавец просил 65 млн рублей.

Авторы Евгений Кузнецов