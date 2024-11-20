Адвокат подтвердил, что экс-замглавы Минобороны Иванову ужесточено обвинение

Следствие ужесточило обвинение в отношении экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, также выросла сумма предполагаемого материального ущерба, который он причинил своими действиями государственному бюджету. Информацию подтвердил адвокат подозреваемого Денис Балуев в беседе с ТАСС.

«При изменении квалификации обвинения в окончательной редакции в отношении нашего подзащитного и Антона Филатова (его экс-подчинённый, — прим. Life.ru) действительно увеличилась сумма материального ущерба, поэтому мы теперь вообще не уверены, что это окончательно сформулированное обвинение. В ближайшие дни Тимура Вадимовича допросят по сути предъявленного обвинения в новой редакции», — поделился юрист.