Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 16:38

Адвокат подтвердил, что экс-замглавы Минобороны Иванову ужесточено обвинение

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Следствие ужесточило обвинение в отношении экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, также выросла сумма предполагаемого материального ущерба, который он причинил своими действиями государственному бюджету. Информацию подтвердил адвокат подозреваемого Денис Балуев в беседе с ТАСС.

«При изменении квалификации обвинения в окончательной редакции в отношении нашего подзащитного и Антона Филатова (его экс-подчинённый, — прим. Life.ru) действительно увеличилась сумма материального ущерба, поэтому мы теперь вообще не уверены, что это окончательно сформулированное обвинение. В ближайшие дни Тимура Вадимовича допросят по сути предъявленного обвинения в новой редакции», — поделился юрист.

Адвокат генерала Иванова сообщил о завершении расследования дела о хищении на паромах
Адвокат генерала Иванова сообщил о завершении расследования дела о хищении на паромах

Напомним, что Тимура Иванова задержали 24 апреля по подозрению во взяточничестве и растрате. Вся его недвижимость и банковские счета были арестованы. Расследование касается его деятельности в сфере строительства для Минобороны. В настоящее время бывший заместитель министра находится под арестом до 23 декабря. В отношении него возбуждено три уголовных дела. Сегодня, 20 ноября, СК РФ предъявил Иванову новое обвинение. На этот раз ему вменяется две особо крупные растраты и легализация средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей. В ближайшее время будет проведён допрос генерала.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar