Адвокат подтвердил, что экс-замглавы Минобороны Иванову ужесточено обвинение
Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Следствие ужесточило обвинение в отношении экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, также выросла сумма предполагаемого материального ущерба, который он причинил своими действиями государственному бюджету. Информацию подтвердил адвокат подозреваемого Денис Балуев в беседе с ТАСС.
«При изменении квалификации обвинения в окончательной редакции в отношении нашего подзащитного и Антона Филатова (его экс-подчинённый, — прим. Life.ru) действительно увеличилась сумма материального ущерба, поэтому мы теперь вообще не уверены, что это окончательно сформулированное обвинение. В ближайшие дни Тимура Вадимовича допросят по сути предъявленного обвинения в новой редакции», — поделился юрист.
Напомним, что Тимура Иванова задержали 24 апреля по подозрению во взяточничестве и растрате. Вся его недвижимость и банковские счета были арестованы. Расследование касается его деятельности в сфере строительства для Минобороны. В настоящее время бывший заместитель министра находится под арестом до 23 декабря. В отношении него возбуждено три уголовных дела. Сегодня, 20 ноября, СК РФ предъявил Иванову новое обвинение. На этот раз ему вменяется две особо крупные растраты и легализация средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более 4 миллиардов рублей. В ближайшее время будет проведён допрос генерала.