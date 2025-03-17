«Настрой боевой»: Адвокат Тимура Иванова рассказал Life.ru, чем экс-военный занимается в СИЗО

Информация по делу бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова засекречена, заседания проходят в закрытом режиме. Об этом Life.ru рассказал его адвокат Денис Балуев. Он также поведал о пребывании экс-военного в СИЗО.

Он также рассказал, что в СИЗО Иванов читает книги, саморазвивается, занимается спортом. Может заказать себе еду. Однако сейчас экс-военного никто не навещает, так как право визита можно получить через следователя, а он пока таких разрешений не выдавал.