«Настрой боевой»: Адвокат Тимура Иванова рассказал Life.ru, чем экс-военный занимается в СИЗО
Адвокат Балуев: Заседания по делу Тимура Иванова проходят в закрытом режиме
Информация по делу бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова засекречена, заседания проходят в закрытом режиме. Об этом Life.ru рассказал его адвокат Денис Балуев. Он также поведал о пребывании экс-военного в СИЗО.
Адвокат Тимура Иванова рассказал о пребывании экс-военного в СИЗО. Видео © Life.ru
«Боевой. Будет защищаться. Как и положено», — отметил юрист.
Он также рассказал, что в СИЗО Иванов читает книги, саморазвивается, занимается спортом. Может заказать себе еду. Однако сейчас экс-военного никто не навещает, так как право визита можно получить через следователя, а он пока таких разрешений не выдавал.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его работой в строительной отрасли в интересах Министерства обороны России. Все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы. Предварительно, ущерб по делу превышает 2 миллиарда рублей. В ноябре обвинения против него ужесточили, а перед Новым годом суд продлил его арест до 23 марта.
ТАСС / MAXIM SHIPENKOV