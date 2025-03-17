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17 марта, 15:45

«Настрой боевой»: Адвокат Тимура Иванова рассказал Life.ru, чем экс-военный занимается в СИЗО

Адвокат Балуев: Заседания по делу Тимура Иванова проходят в закрытом режиме

Информация по делу бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова засекречена, заседания проходят в закрытом режиме. Об этом Life.ru рассказал его адвокат Денис Балуев. Он также поведал о пребывании экс-военного в СИЗО.

Адвокат Тимура Иванова рассказал о пребывании экс-военного в СИЗО. Видео © Life.ru

«Боевой. Будет защищаться. Как и положено», — отметил юрист.

Он также рассказал, что в СИЗО Иванов читает книги, саморазвивается, занимается спортом. Может заказать себе еду. Однако сейчас экс-военного никто не навещает, так как право визита можно получить через следователя, а он пока таких разрешений не выдавал.

Следствие арестовало активы на более 2,5 млрд руб. по делу Тимура Иванова
Следствие арестовало активы на более 2,5 млрд руб. по делу Тимура Иванова

Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его работой в строительной отрасли в интересах Министерства обороны России. Все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы. Предварительно, ущерб по делу превышает 2 миллиарда рублей. В ноябре обвинения против него ужесточили, а перед Новым годом суд продлил его арест до 23 марта.

Обложка ©

ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Александра Мышляева
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