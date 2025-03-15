Следствие арестовало активы на более 2,5 млрд руб. по делу Тимура Иванова
ТАСС: По делу Тимура Иванова арестованы активы на сумму более 2,5 млрд рублей
Тимур Иванов находится под стражей. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова были наложены обеспечительные меры на его имущество и активы семьи общей суммой свыше 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Согласно рыночной стоимости всех арестованных по делу активов и иного имущества Иванова, его семьи и других фигурантов, включая банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекцию дорогостоящих часов и недвижимость, общая их стоимость составляет более 2,5 млрд рублей», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Тимур Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его работой в строительной отрасли в интересах Министерства обороны России. В ноябре обвинения против Иванова ужесточили, а перед Новым годом суд продлил его арест до 23 марта.