Следствие арестовало активы на более 2,5 млрд руб. по делу Тимура Иванова

В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова были наложены обеспечительные меры на его имущество и активы семьи общей суммой свыше 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Согласно рыночной стоимости всех арестованных по делу активов и иного имущества Иванова, его семьи и других фигурантов, включая банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекцию дорогостоящих часов и недвижимость, общая их стоимость составляет более 2,5 млрд рублей», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.