В Госдуме предложили бить по семьям коррупционеров и забирать записанное на близких

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковывать имущество родственников чиновников, уличённых в коррупции. По его словам, незаконно нажитые активы часто оформляют именно на близкое окружение.

Парламентарий заявил РИА Новости, что фигуранты таких дел нередко переписывают имущество на членов семьи и друзей, чтобы скрыть происхождение средств. Он отметил, что при этом сам чиновник формально может не владеть дорогими активами.

«Коррупционеры, как правило, хитрые люди и все наворованное регистрируют и переписывают зачастую на членов семьи и близких друзей. Неудивительно, что внезапно их жены становятся бизнесвумен, а дочери, сыновья, родители и братья обрастают дорогой недвижимостью. В то время как сам чиновник гол как сокол», — сказал Шеремет.

По его мнению, родственники попавшегося на взятке должностного лица должны проходить тщательную проверку. Им предстоит объяснять происхождение имущества и денег на банковских счетах.

Депутат считает, что распространение таких мер на ближайшее окружение может стать дополнительным способом борьбы со взяточничеством. Ранее глава СК Александр Бастрыкин выступил за полную конфискацию имущества коррупционеров как меру уголовного наказания.

Ранее масштабная антикоррупционная зачистка прошла в Минобороны РФ. Обвиняемыми в уголовных делах стали сразу несколько высокопоставленных генералов, в том числе и заместители министра. Life.ru вспоминал самые громкие дела против миллиардеров в погонах.