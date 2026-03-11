Бывший замгубернатора Курской области Дедов признал вину во взятке

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов признал свою вину в получении взятки. Об этом в своём Telegram-канале сообщила объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Накануне сообщалось, что бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов был этапирован в изолятор временного содержания в Курске. Это касается и других фигурантов коррупционного дела о строительстве укреплений в приграничных районах области — Дмитрия Фёдорова и Игоря Ругаева. Подсудимые были этапированы в СИЗО-1 города Курска.