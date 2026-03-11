Владимир Путин
Регион
11 марта, 14:44

Бывший замгубернатора Курской области Дедов признал вину во взятке

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов. Обложка © Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов признал свою вину в получении взятки. Об этом в своём Telegram-канале сообщила объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Алексей Дедов признаёт вину в инкриминируемом ему деянии», — говорится в сообщении.
Суд вынес приговоры фигурантам дела о хищениях на «зубах дракона» в Курской области
Накануне сообщалось, что бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов был этапирован в изолятор временного содержания в Курске. Это касается и других фигурантов коррупционного дела о строительстве укреплений в приграничных районах области — Дмитрия Фёдорова и Игоря Ругаева. Подсудимые были этапированы в СИЗО-1 города Курска.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
