Бывший замгубернатора Курской области Дедов признал вину во взятке
Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов. Обложка © Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области
Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов признал свою вину в получении взятки. Об этом в своём Telegram-канале сообщила объединенной пресс-службы судебной системы региона.
«Алексей Дедов признаёт вину в инкриминируемом ему деянии», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов был этапирован в изолятор временного содержания в Курске. Это касается и других фигурантов коррупционного дела о строительстве укреплений в приграничных районах области — Дмитрия Фёдорова и Игоря Ругаева. Подсудимые были этапированы в СИЗО-1 города Курска.
