12 марта, 21:26

Директор стройфирмы Ругаев отрицает вину в хищениях на курских фортификациях

Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Директор строительной фирмы Игорь Ругаев не признал вину в хищениях средств на возведение оборонительных сооружений. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, средства выделили на строительство фортификаций в приграничных районах области. Подсудимый включил в смету расходы на возведение объектов, страховку техники и работников. Однако свои обязательства он не выполнил.

«В судебном заседании Ругаев вину не признал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов был этапирован в изолятор в Курске. Это касается и других фигурантов коррупционного дела о возведении укреплений в приграничных районах Курской области — Дмитрия Фёдорова и Игоря Ругаева. Напомним, суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам Корпорации развития Курской области, похитившим более 152 миллионов рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Осуждённые создавали видимость работ по возведению укреплений в 2023-2024 годах. Менее чем через полгода после этих событий в Суджанский и Коренёвский районы вторглись формирования ВСУ.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

