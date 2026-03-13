Директор стройфирмы Ругаев отрицает вину в хищениях на курских фортификациях

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, средства выделили на строительство фортификаций в приграничных районах области. Подсудимый включил в смету расходы на возведение объектов, страховку техники и работников. Однако свои обязательства он не выполнил.

Ранее бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов был этапирован в изолятор в Курске. Это касается и других фигурантов коррупционного дела о возведении укреплений в приграничных районах Курской области — Дмитрия Фёдорова и Игоря Ругаева. Напомним, суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам Корпорации развития Курской области, похитившим более 152 миллионов рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Осуждённые создавали видимость работ по возведению укреплений в 2023-2024 годах. Менее чем через полгода после этих событий в Суджанский и Коренёвский районы вторглись формирования ВСУ.