Госдума приняла закон о десятилетнем сроке оспаривания сделок по приватизации

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, устанавливающий десятилетний срок исковой давности при оспаривании сделок по приватизации государственного и муниципального имущества. Согласно документу, по истечении срока суд имеет право отказывать в иске.

Новые положения распространятся в том числе на требования, сроки по которым возникли до его вступления, если судебные решения ещё не вступили в законную силу.

В пояснительной записке к проекту указано, что такая мера станет сигналом о защите прав собственности для тех, кто годами вкладывался в развитие предприятий, — даже если при приватизации больше десяти лет назад кое-какие процедуры прошли не строго по закону.

«При этом процессы изъятия имущества по «антикоррупционным» и «антиэкстремистским» искам затронуты не будут», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Одновременно закон устанавливает исключение: предельный срок исковой давности не будет распространяться на случаи передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Председатель профильного комитета Павел Крашенинников пояснил, что большевики в рамках политики секуляризации изъяли земли религиозных организаций, и ряд этих объектов позже оказались в приватизационных сделках. По его словам, на такие споры срок давности действовать не должен — религиозные организации смогут отстаивать свои интересы в суде и без временных ограничений.