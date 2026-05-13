Госдума приняла в I чтении закон о 10-летней исковой давности по приватизации

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности для оспаривания сделок по приватизации государственного и муниципального имущества. По истечении этого периода суд получит право отказывать в иске об изъятии незаконно приватизированных объектов.

Документ внесло правительство РФ ещё в апреле. В пояснительной записке подчёркивается, что нововведение даст сигнал о гарантиях собственности для людей, которые долгие годы развивали и инвестировали в предприятия, даже если при оформлении прав более десяти лет назад не все процедуры были соблюдены идеально.

В сопроводительных документах поясняется, что такое решение послужит сигналом о надёжности прав собственности для тех, кто долгие годы вкладывал средства в развитие предприятий, даже если при приватизации более десяти лет назад были допущены не все законные процедуры.

«При этом процессы изъятия имущества по «антикоррупционным» и «антиэкстремистским» искам затронуты не будут», — говорится в материалах.

Ранее юрист объяснила, что даже давно приватизированную квартиру можно потерять, если в момент подписания договора гражданин не отдавал отчёта своим действиям. Согласно статье 177 ГК РФ, приватизация считается сделкой, и если экспертиза подтвердит, что человек не мог понимать значения своих действий или руководить ими, суд признает её недействительной. В таком случае право собственности не возникает, квартира переходит муниципалитету, и жить в ней можно будет только по договору соцнайма, а наследовать такое жильё уже нельзя.