23 марта, 14:38

Правкомиссия одобрила 10-летний срок давности по делам о приватизации

Обложка © Life.ru

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности для изъятия незаконно приватизированного имущества государством. По истечении этого срока суд будет отказывать публично-правовым образованиям в удовлетворении таких исков. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.

Сейчас Гражданский кодекс устанавливает общий срок исковой давности в три года с момента обнаружения нарушения. Законопроект дополняет эту норму: в любом случае срок не может превышать десять лет со дня выбытия имущества из публичной собственности.

В пояснительной записке отмечается, что нововведение обеспечит гарантии собственникам, которые долгое время вкладывали средства в развитие предприятий. Даже если при приватизации более десяти лет назад были допущены процедурные нарушения, теперь риски изъятия имущества снижаются.

Источник уточнил, что изменения не коснутся процессов изъятия имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам.

Законопроект определяет, как применять новые сроки в переходный период. Во-первых, они распространяются на требования, право на подачу которых возникнет уже после вступления документа в силу. Во-вторых, новые правила можно использовать и по старым требованиям — при условии, что суд ещё не принял по ним итоговое решение.

Инициатива внесена Минэкономразвития во исполнение поручения президента по итогам Петербургского международного экономического форума. Цель поправок — защита прав добросовестных приобретателей имущества за счёт чёткого установления сроков исковой давности при оспаривании приватизационных сделок.

Вероника Бакумченко
