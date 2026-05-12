12 мая, 09:22

Юрист объяснила, в каком случае можно лишиться приватизированной квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Даже если квартира была приватизирована десятилетия назад, её можно вернуть государству. Такое возможно, если в момент подписания договора гражданин не отдавал отчёта своим действиям, объяснила агентству «Прайм» юрист Кристина Вострикова.

Согласно статье 177 Гражданского кодекса, приватизация — это сделка. Если экспертиза подтвердит, что человек «не мог понимать значение своих действий или руководить ими», суд признает её недействительной.

Последствия этого катастрофичны для семьи. Право собственности не возникает, квартира отходит муниципалитету, а проживать в ней можно будет лишь по договору соцнайма. Соответственно, наследовать такое жильё уже нельзя.

Для оспаривания нет спецсрока давности. Но есть общие правила: по ничтожным сделкам — три года, для посторонних лиц — десять лет с момента сделки. Именно вопрос времени часто становится решающим.

В 2026 году в Госдуме обсуждают поправки, которые могут ввести предельный десятилетний срок для таких споров.

«Нельзя бесконечно держать под риском приватизированные квадратные метры», — резюмировала Вострикова.

Вывод для покупателей и наследников: перед покупкой квартиры проверяйте историю её возникновения. Если среди бывших владельцев были пожилые или психически больные люди, есть риск, что сделку признают недействительной.

Ранее россиянам объяснили, как при разводе делится материнский капитал. По закону такая недвижимость должна быть оформлена в общую долевую собственность всех членов семьи, включая владельца сертификата, его супруга (даже если брак уже расторгнут) и всех детей, поэтому при разводе жильё нельзя просто разделить пополам между мужем и женой

