В МВД раскрыли, как мошенники сдают квартиры умерших по липовым документам

Мошенники придумали изощрённый способ наживаться на недвижимости усопших граждан. Злоумышленники оформляют поддельные документы о вступлении в наследство и сдают чужие квартиры арендаторам, сообщил РИА «Новости» представитель Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Алексей Горяев.

Схема выглядит так: аферисты приходят к нотариусу, представляясь дальними родственниками покойного, и просят открыть наследственное дело. Отказать им по закону не могут.

«Нотариус по закону не имеет права отказать — он открывает наследственное дело, а в дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего», — пояснил полицейский.

Часто в таких махинациях задействована целая сеть пособников из разных госструктур. Наибольшее количество подобных преступлений фиксируют в крупных российских мегаполисах.

Ранее сообщалось, что мошенники переходят на «конструкторы» в Telegram для обмана с фальшивыми доходами. Жертв завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного заработка, показывают фальшивый баланс, «рост прибыли в реальном времени», вип-статусы и таймеры.