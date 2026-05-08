8 мая, 05:49

Мошенники переходят на «конструкторы» в Telegram для обмана с фальшивыми доходами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Злоумышленники активно переключаются на мини-приложения Telegram, заменяя примитивных ботов многофункциональными «конструкторами» для обмана прямо внутри мессенджера. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД РФ.

«Мошенники осваивают мини-приложения Telegram и переходят от разовых ботов к полноценным «конструкторам» для реализации схем прямо внутри мессенджера. В пакетные предложения входят готовые боты, домены, шаблоны, а также механизмы слежки и автоматизации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что жертв завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного заработка, показывают фальшивый баланс, «рост прибыли в реальном времени», вип-статусы и таймеры. Когда же человек пытается вывести мнимый доход, ему предлагают либо внести депозит, либо привести новых участников.

При этом внешне всё выглядит подозрительно похоже на оригинальный интерфейс Telegram, а авторизация через аккаунт создаёт мнимое чувство безопасности.

Правоохранители добавили, что в качестве наживки аферисты используют тематику онлайн-казино, криптовалют, инвестиций, AI-сервисов, стриминговых платформ и приработка.

«Уникальный шанс»: Россиян предупредили о схеме мошенников с перепродажей авиабилетов

Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области 14-летняя ученица попала в ловушку телефонных аферистов и добровольно отдала им сейф с крупной наличностью. Злоумышленники связались с девушкой под видом сотрудников некой сервисной службы и заявили о «взломе личного кабинета». Получив код из СМС, они убедили несовершеннолетнюю, что от её имени могут начать финансировать запрещённые структуры. Под психологическим давлением школьница поверила лжецам и вручила пришедшему «специалисту» сейф с деньгами.

Владимир Озеров
