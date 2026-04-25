Подмосковная школьница отдала аферистам сейф с 1 млн рублей

В Подмосковье 14-летняя школьница стала жертвой телефонных мошенников и передала им сейф с крупной суммой денег. Инцидент произошёл в Балашихе, где аферисты использовали популярную схему с якобы взломом аккаунта на «Госуслугах». Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленники позвонили подростку, представившись сотрудниками сервиса, и сообщили о «взломе личного кабинета». После получения кода из СМС они убедили девочку, что от её имени могут финансироваться запрещённые организации. Под давлением школьница поверила мошенникам и передала неизвестному «специалисту» сейф с деньгами, якобы для проверки и декларирования.

Позже выяснилось, что сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Сотрудники полиции оперативно задержали курьера. Им оказался 18-летний житель Щёлково. По его словам, он также действовал под влиянием мошенников, вскрыл сейф и перевёл деньги на счета кураторов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу, следствие устанавливает всех участников схемы.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более полумиллиона рублей. Аферист связался с 88-летней жительницей Фрунзенского района и сообщил, что её внучка якобы стала виновницей ДТП.