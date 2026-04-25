25 апреля, 14:30

Подмосковная школьница отдала аферистам сейф с 1 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

В Подмосковье 14-летняя школьница стала жертвой телефонных мошенников и передала им сейф с крупной суммой денег. Инцидент произошёл в Балашихе, где аферисты использовали популярную схему с якобы взломом аккаунта на «Госуслугах». Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленники позвонили подростку, представившись сотрудниками сервиса, и сообщили о «взломе личного кабинета». После получения кода из СМС они убедили девочку, что от её имени могут финансироваться запрещённые организации. Под давлением школьница поверила мошенникам и передала неизвестному «специалисту» сейф с деньгами, якобы для проверки и декларирования.

Позже выяснилось, что сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Сотрудники полиции оперативно задержали курьера. Им оказался 18-летний житель Щёлково. По его словам, он также действовал под влиянием мошенников, вскрыл сейф и перевёл деньги на счета кураторов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу, следствие устанавливает всех участников схемы.

Супруги из Кемерово отдали мошенникам 73 млн рублей ради «пенсионного пособия»
Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более полумиллиона рублей. Аферист связался с 88-летней жительницей Фрунзенского района и сообщил, что её внучка якобы стала виновницей ДТП.

Милена Скрипальщикова
