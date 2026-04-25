Пенсионерка отдала аферистам полмиллиона для спасения внучки от срока за ДТП

В Санкт-Петербурге полиция смогла оперативно поймать афериста, который выманил у пенсионерки более полумиллиона рублей, чтобы якобы помочь её внучке уйти от ответственности за устроенное ДТП. Неизвестный легко обработал старушку по телефону, женщина поверила звонившему и отдала деньги курьеру. О произошедшем рассказали в региональном МВД.

«Вечером 18 апреля в полицию Фрунзенского района обратилась 88-летняя жительница одного из домов по Дунайскому проспекту, сообщив, что в результате звонка неизвестного, сообщившего о произошедшем ДТП по вине её внучки, под предлогом не привлечения той к уголовной ответственности она передала курьеру 550 000 рублей», — уточнили в полиции.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Уже 24 апреля полицией был задержан подозреваемый. Им оказался 18-летный житель Петербурга. Сейчас выясняется причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала жертвой мошенников во второй раз. По словам девушки, курьеры заходят к ней ежедневно по нескольку раз, и она привыкла с ними общаться. Во время очередного звонка лжесотрудник доставки попросил продиктовать код — Анна, не заподозрив подвоха, выполнила просьбу. К счастью, ей удалось избежать потери денег, так как она вовремя спохватилась и позвонила в свой банк.