«Вам пишет сосед сверху»: Депутат раскрыл хитрую схему кражи денег через мессенджеры

За последние дни злоумышленники освоили сразу несколько новых способов обмана: они представляются соседями, рассылают фейковые штрафы за парковку и создают фишинговые формы под видом запроса баланса карты. Об этом предупредил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в эксклюзивном комментарии для Life.ru.

Три главных правила защиты. Первое: не переходите по ссылкам из сообщений. Даже если отправитель представляется знакомым или официальной организацией. Второе: не сообщайте коды из СМС, данные карты и пароли. Сотрудники любых ведомств никогда их не запрашивают. Третье: сомневаетесь — проверяйте. Звоните в официальные службы по номерам с официальных сайтов. Каплан Панеш Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Парламентарий пояснил, что в первом случае аферисты звонят или пишут, представляясь жильцом сверху или снизу, сообщают о подозрительных людях у двери либо о протечке, а затем просят перейти по ссылке, чтобы посмотреть фото, которая ведёт на фишинговый сайт. Он посоветовал никогда не переходить по ссылкам от незнакомцев, а о протечке самостоятельно связываться с управляющей компанией, о подозрительных людях — сообщать в полицию.

Во второй схеме мошенники рассылают СМС якобы от ГИБДД о штрафе за парковку со ссылкой для оплаты со скидкой, при этом сайт-подделка копирует официальный портал. Депутат подчеркнул, что проверять штрафы нужно только на официальном сайте ГИБДД или через «Госуслуги», не переходить по ссылкам из СМС, добавив, что настоящие штрафы не требуют оплаты по ссылкам и не предлагают скидок.

«Третье — фишинговая форма с запросом баланса карты. Мошенники создают поддельный сайт — форму для проверки баланса карты. Жертва вводит номер карты, CVV-код и СМС-пароль. Данные уходят злоумышленникам», — рассказал он.

Он отметил, что банки никогда не просят вводить CVV и СМС-пароль на сторонних сайтах, а узнать баланс можно только в приложении банка или в банкомате.

Панеш призвал быть бдительными, предупредить пожилых родственников и напомнил, что самая надёжная защита — это ваша внимательность и недоверие к неожиданным сообщениям.

