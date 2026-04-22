«Безопасный счёт» и «секретная операция»: Топ фраз, которые выдают мошенников с головой

Эксперты проекта «Перезвони сам» составили список выражений, по которым можно вычислить телефонных и интернет-аферистов. Об этом журналистам рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

Специалисты отмечают, что злоумышленники ежедневно совершают миллионы звонков. Главный инструмент — не техника, а воздействие на эмоции: страх, радость или чувство долга. Часто создается иллюзия срочности, чтобы человек не успел оценить ситуацию.

Наиболее распространённая схема — давление через угрозу потери денег. Граждан пугают «компрометацией карты», убеждают срочно перевести средства на «безопасный счёт» или сообщают о подозрительных операциях. В таких случаях рекомендуется сразу прекратить разговор и связаться с банком по официальному номеру.

Ещё один популярный сценарий — звонки от якобы сотрудников силовых структур. Могут звучать фразы вроде «Это секретная операция, любая утечка грозит проблемами». Иногда сообщают о ДТП с родственниками или просят «содействия». Эксперты напоминают: настоящие правоохранители не ведут расследования по телефону.

Нередко преступники выдают себя за представителей госорганов или сервисов. Они заявляют: «Ваш аккаунт взломан, продиктуйте код из смс» или предлагают «обновить данные для перерасчёта пенсии». Проверять подобную информацию следует только через официальные каналы.

Отдельную опасность представляют сообщения со ссылками и файлами. Пользователей могут провоцировать фразами «О, смотри, это ты на фото» или «Подтвердите получение посылки». Специалисты советуют не открывать такие материалы и при сомнениях связываться с отправителем напрямую, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Самаре будут судить банду телефонных мошенников, которые развели россиян на 478 миллионов рублей. Они убеждали людей переводить деньги на «безопасные счета».