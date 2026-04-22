«Сердце ушло в пятки»: Дочь Заворотнюк снова развели аферисты

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала жертвой мошенников во второй раз. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

Как рассказывает Анна, курьеры заходят к ней ежедневно по нескольку раз, и она привыкла с ними общаться. Во время очередного звонка лжесотрудник доставки попросил продиктовать код — девушка, не заподозрив подвоха, выполнила его просьбу. Сразу после этого она проверила мобильный банк и портал Госуслуг: там пока всё было в порядке. Однако вскоре на электронную почту пришло уведомление от неизвестного департамента о том, что она будто бы уже дала добро на передачу собственности постороннему мужчине.

«У меня сердце ушло в пятки, подумала, что всё — конец», — поделилась она.

Сразу после этого Заворотнюк, по её словам, вышла на связь с закреплённым за ней банковским специалистом, который объяснил, что тревожиться преждевременно, ведь случившееся — лишь прелюдия к основному обману и ничего непоправимого ещё не произошло.

Анна также добавила, что звонившие не унимались и продолжали атаковать её звонками, однако она приняла решение просто игнорировать их.

«Так что будьте бдительны, осторожны, предупреждайте всех своих старших, потому что, если современных людей, молодых, вот так вот разводят, то что там вообще происходит у старшего поколения, я даже боюсь представить», — заключила она.

А ранее сообщалось, что вдовец Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв привез на её могилу 55 роз по случаю дня рождения умершей звезды. Заворотнюк не стало в мае 2024 года. Ей было 52 года.