«Дикая боль»: Анна Заворотнюк пережила адские дни после рождения первенца

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна родила первенца — сына по имени Марсель. О своем опыте материнства и трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, молодая мама рассказала у себя в соцсетях.

Ещё во время беременности Анне поставили диагноз «предлежание плаценты», который исключал возможность естественных родов. Дочь актрисы призналась, что до зачатия не задумывалась о серьёзности операции кесарева сечения и иногда слышала мнения о том, что это лёгкий путь.

«Теперь я точно знаю, это могут говорить только те, кто через это не проходил», — отметила Анна.

Она добавила, что операция вызывала у неё панический страх, поскольку она с трудом переносит даже вид шприца, а мысль о хирургическом вмешательстве в полном сознании пугала ее до обморока.

После операции молодая мама была вынуждена заставить себя сделать первые шаги, несмотря на дикую боль, чтобы избежать перевода в реанимацию. По словам Заворотнюк, первые три дня восстановления были адскими, ведь больно было даже дышать полной грудью, но она приняла этот опыт как свой собственный путь.