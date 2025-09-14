«Дикая боль»: Анна Заворотнюк пережила адские дни после рождения первенца
Анна Заворотнюк пережила дикую боль после рождения сына путём кесарева сечения
Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна родила первенца — сына по имени Марсель. О своем опыте материнства и трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, молодая мама рассказала у себя в соцсетях.
Ещё во время беременности Анне поставили диагноз «предлежание плаценты», который исключал возможность естественных родов. Дочь актрисы призналась, что до зачатия не задумывалась о серьёзности операции кесарева сечения и иногда слышала мнения о том, что это лёгкий путь.
«Теперь я точно знаю, это могут говорить только те, кто через это не проходил», — отметила Анна.
Она добавила, что операция вызывала у неё панический страх, поскольку она с трудом переносит даже вид шприца, а мысль о хирургическом вмешательстве в полном сознании пугала ее до обморока.
После операции молодая мама была вынуждена заставить себя сделать первые шаги, несмотря на дикую боль, чтобы избежать перевода в реанимацию. По словам Заворотнюк, первые три дня восстановления были адскими, ведь больно было даже дышать полной грудью, но она приняла этот опыт как свой собственный путь.
Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась трогательным снимком своего трёхмесячного сына Марселя, которого она назвала «самым крутым на планете». На снимке маленький сын Анны сидит на руках у своей прабабушки. Ребёнка актриса родила в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Их знакомство произошло ещё во время учёбы девушки в Соединённых Штатах, а официальной семьёй они стали в 2022 году. Сейчас молодые родители живут в Москве.