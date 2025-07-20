«Самая крутая на планете!»: Дочь Заворотнюк показала своего первенца на руках у прабабушки

Анна Заворотнюк, дочь скончавшейся от рака актрисы Анастасии Заворотнюк, показала трёхмесячного сына Марселя на руках у своей 81-летней бабушки. Валентина Борисовна не просто подержала малыша, но и зажигательно станцевала с ним. Видео Анна опубликовала в соцсети.

Подписчики Анны заметили, что прабабушка у Марселя — само очарование, к тому же бодра и активна для своего возраста. А многие и вовсе удивились, что в 81 год можно так прекрасно выглядеть и не падать духом. Самой Анне Заворотнюк 29 лет. Марселя она родила в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Пара познакомилась во время учёбы девушки в США, а отношения были узаконены в 2022 году. Первенца супруги воспитывают в Москве.