«Самая крутая на планете!»: Дочь Заворотнюк показала своего первенца на руках у прабабушки
Мать Заворотнюк станцевала с 3-месячным правнуком на руках в 81 год
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк, дочь скончавшейся от рака актрисы Анастасии Заворотнюк, показала трёхмесячного сына Марселя на руках у своей 81-летней бабушки. Валентина Борисовна не просто подержала малыша, но и зажигательно станцевала с ним. Видео Анна опубликовала в соцсети.
Анна Заворотнюк со своей бабушкой и сыном. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk
«Считаю, что мы закрыли этот тренд, и у Марселя самая крутая прабабушка на планете», — написала девушка под роликом.
Подписчики Анны заметили, что прабабушка у Марселя — само очарование, к тому же бодра и активна для своего возраста. А многие и вовсе удивились, что в 81 год можно так прекрасно выглядеть и не падать духом. Самой Анне Заворотнюк 29 лет. Марселя она родила в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Пара познакомилась во время учёбы девушки в США, а отношения были узаконены в 2022 году. Первенца супруги воспитывают в Москве.
Ранее Анна Заворотнюк поделилась трогательными фотографиями со своим новорождённым сыном Марселем. В своём аккаунте в соцсетях она рассказала о переполняющих её эмоциях материнства, а также о том, как прошёл ее первый месяц в статусе мамы.