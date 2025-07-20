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20 июля, 07:58

«Самая крутая на планете!»: Дочь Заворотнюк показала своего первенца на руках у прабабушки

Мать Заворотнюк станцевала с 3-месячным правнуком на руках в 81 год

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, дочь скончавшейся от рака актрисы Анастасии Заворотнюк, показала трёхмесячного сына Марселя на руках у своей 81-летней бабушки. Валентина Борисовна не просто подержала малыша, но и зажигательно станцевала с ним. Видео Анна опубликовала в соцсети.

Анна Заворотнюк со своей бабушкой и сыном. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk

«Считаю, что мы закрыли этот тренд, и у Марселя самая крутая прабабушка на планете», — написала девушка под роликом.

Подписчики Анны заметили, что прабабушка у Марселя — само очарование, к тому же бодра и активна для своего возраста. А многие и вовсе удивились, что в 81 год можно так прекрасно выглядеть и не падать духом. Самой Анне Заворотнюк 29 лет. Марселя она родила в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Пара познакомилась во время учёбы девушки в США, а отношения были узаконены в 2022 году. Первенца супруги воспитывают в Москве.

«Трепетный опыт»: Анна Заворотнюк объяснила, зачем публикует фото сына со смайликом на лице
«Трепетный опыт»: Анна Заворотнюк объяснила, зачем публикует фото сына со смайликом на лице

Ранее Анна Заворотнюк поделилась трогательными фотографиями со своим новорождённым сыном Марселем. В своём аккаунте в соцсетях она рассказала о переполняющих её эмоциях материнства, а также о том, как прошёл ее первый месяц в статусе мамы.

Татьяна Миссуми
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