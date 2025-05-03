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3 мая, 19:06

«Как мы жили раньше»: Дочь Заворотнюк рассказала о первом месяце материнства

Дочь Заворотнюк показала фото с новорождённым сыном Марселем

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась трогательными фотографиями со своим новорождённым сыном Марселем. В своём аккаунте в соцсетях она рассказала о переполняющих её эмоциях материнства.

«Любовь, от которой разрывается сердце, нежность, от которой распирает всё изнутри, и осознание того, что теперь всё на своем месте. Я уже не представляю, как может быть иначе и как мы жили до этого», — поделилась Анна.

Молодая мама призналась, что рождение сына изменило её восприятие мира, наполнив все вокруг новым смыслом. Она выразила благодарность Марселю за то, что он вошёл в их жизнь. Дочь Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в марте прошлого года, впервые стала матерью 2 апреля.

Отцом ребёнка является бизнесмен Тимур Исмаилов. Их знакомство произошло восемь лет назад в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке. Пара связала себя узами брака в 2022 году.

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Ранее недавно ставшая матерью Анна Заворотнюк вспомнила о своей ушедшей маме. Она провела вечер с сыном, наслаждаясь тишиной под песню «Сансара» Басты. Эта композиция была одной из любимых у её матери. Анна рассказала, что много лет назад они с мамой ехали в машине, и эта песня ей очень понравилась.

Анастасия Никонорова
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