«Как мы жили раньше»: Дочь Заворотнюк рассказала о первом месяце материнства

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась трогательными фотографиями со своим новорождённым сыном Марселем. В своём аккаунте в соцсетях она рассказала о переполняющих её эмоциях материнства.

«Любовь, от которой разрывается сердце, нежность, от которой распирает всё изнутри, и осознание того, что теперь всё на своем месте. Я уже не представляю, как может быть иначе и как мы жили до этого», — поделилась Анна.

Молодая мама призналась, что рождение сына изменило её восприятие мира, наполнив все вокруг новым смыслом. Она выразила благодарность Марселю за то, что он вошёл в их жизнь. Дочь Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в марте прошлого года, впервые стала матерью 2 апреля.

Отцом ребёнка является бизнесмен Тимур Исмаилов. Их знакомство произошло восемь лет назад в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке. Пара связала себя узами брака в 2022 году.