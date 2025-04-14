«Не плакать»: Дочь Заворотнюк с сыном на руках обратилась к покойной матери
Анна Заворотнюк с сыном на руках обратилась к покойной матери
Анна Заворотнюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk
Недавно ставшая мамой Анна Заворотнюк предалась воспоминаниям о своей ушедшей матери. Моменты прошлого всплыли в её памяти, пока она наслаждалась тихим вечером с сыном под песню «Сансара» Басты. Анна поделилась, что эта композиция была одной из самых любимых у её мамы.
Анна Завортнюк с сыном. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk
«Не плакать… много лет назад мы ехали с мамой в машине и заиграла эта песня, она, помню, ей очень понравилась. Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой», — призналась Заворотнюк.
Напомним, дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца 2 апреля. Анна с супругом назвали сына Марселем. Отметим, что 3 апреля актрисе исполнилось бы 54 года. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной борьбы с онкологией. Не исключено, что звезда догадывалась об болезни ещё до диагноза.