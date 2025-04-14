«Не плакать»: Дочь Заворотнюк с сыном на руках обратилась к покойной матери

Недавно ставшая мамой Анна Заворотнюк предалась воспоминаниям о своей ушедшей матери. Моменты прошлого всплыли в её памяти, пока она наслаждалась тихим вечером с сыном под песню «Сансара» Басты. Анна поделилась, что эта композиция была одной из самых любимых у её мамы.