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9 апреля, 17:28

Анфиса Чехова: Анастасия Заворотнюк догадывалась об онкологии ещё до диагноза

Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков

Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a_zavorotnyuk / Фотограф Константин Рынков

Актриса Анастасия Заворотнюк догадывалась о раковой опухоли ещё до оглашения диагноза врачами. Об этом рассказала телеведущая Анфиса Чехова в беседе с Voice. Она призналась, что была одной из последних, кто смог пообщаться со звездой «Моей прекрасной няни» до её затворничества из-за онкологии. Приятельницы встретились в Ереване на церемонии открытия престижного ювелирного салона.

«Она [Анастасия Заворотнюк] была хорошим человеком, что говорить. Ярким, женственным, приятным, всегда позитивным, харизматичным, очень интересным, смешным. Даже когда мы с ней в последний раз общались в Ереване, она уже, наверное, догадывалась о своём заболевании, всё равно она смеялась, шутила, мы много хохотали, вкусно ели. Она всегда была таким лучиком света», — пояснила Чехова.

По её словам, тогда в Армении в 2019 году Заворотнюк казалась особенно ранимой и будто о чём-то переживала. Чехова рассказала во время банкета, что увлеклась гаданиями и астрологией. Заворотнюк неожиданно заинтересовалась, и артистки договорились встретиться ещё, чтобы пообщаться приватно о будущем. Как добавила Чехова, Анастасия не говорила о своих болезнях в Ереване, но согласилась послушать, что же пророчат ей звёзды.

Когда стало известно об онкологии у Заворотнюк, Чехова попыталась выйти с ней на связь и предложить свою помощь, однако актриса ответила сухо и отказалась. По мнению Анфисы, в этом нет ничего странного, так как узнавая об опухоли, люди часто замыкаются в себе и хотят побыть вместе со своей семьёй.

Скорбящий Чернышёв каждый день посещает могилу Анастасии Заворотнюк
Скорбящий Чернышёв каждый день посещает могилу Анастасии Заворотнюк

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня» умерла 29 мая 2024 года. Она ушла на 53-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Супруг артистки Пётр Чернышёв болезненно воспринял потерю любимой, он не перестал носить обручальное кольцо даже после похорон. 3 апреля 2025 года Завротнюк могло исполниться 54 года.

Татьяна Миссуми
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