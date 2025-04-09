Анфиса Чехова: Анастасия Заворотнюк догадывалась об онкологии ещё до диагноза

Актриса Анастасия Заворотнюк догадывалась о раковой опухоли ещё до оглашения диагноза врачами. Об этом рассказала телеведущая Анфиса Чехова в беседе с Voice. Она призналась, что была одной из последних, кто смог пообщаться со звездой «Моей прекрасной няни» до её затворничества из-за онкологии. Приятельницы встретились в Ереване на церемонии открытия престижного ювелирного салона.

«Она [Анастасия Заворотнюк] была хорошим человеком, что говорить. Ярким, женственным, приятным, всегда позитивным, харизматичным, очень интересным, смешным. Даже когда мы с ней в последний раз общались в Ереване, она уже, наверное, догадывалась о своём заболевании, всё равно она смеялась, шутила, мы много хохотали, вкусно ели. Она всегда была таким лучиком света», — пояснила Чехова.

По её словам, тогда в Армении в 2019 году Заворотнюк казалась особенно ранимой и будто о чём-то переживала. Чехова рассказала во время банкета, что увлеклась гаданиями и астрологией. Заворотнюк неожиданно заинтересовалась, и артистки договорились встретиться ещё, чтобы пообщаться приватно о будущем. Как добавила Чехова, Анастасия не говорила о своих болезнях в Ереване, но согласилась послушать, что же пророчат ей звёзды.